الأمطار تجرف آلاف اسطوانات الغاز الحكومية في سوريا... صور

جرفت مياه الأمطار حوالي 2000 جرة غاز منزلي في إحدى وحدات تعبئة الغاز في محافظة اللاذقية شمالي غرب سوريا بعد سقوط السيول التي غمرت الوحدة والغرف الإدارية.

ونشر المكتب الإعلامي في محافظة اللاذقية على صفحته على "فيسبوك" أن وحدة الغاز التي تعرضت للسيول الجارفة عادت للعمل بعد تدخل الفنيين وتمكنهم من معالجة الموقف.

وجاء في منشور المكتب الإعلامي:

"تعرضت وحدة تعبئة الغاز في سنجوان بمدينة اللاذقية اليوم لغمر بمياه الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها في ساعات الصباح واستمرت حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم، بعد التمكن من نزح المياه من الوحدة، ونجاح الفنيين فيها من إعادتها للعمل بوقت استثنائي".

وقال المكتب أن "مدير الفرع سنان بدور أوضح أن وحدة التعبئة والغرف الإدارية تعرضت للغمر نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة وتشكل سيول في الموقع تسببت في جرف نحو 2000 إسطوانة غاز إلى مسافة تصل إلى 3 كيلو متر من مبنى الوحدة".

ولفتت إلى أن وحدات من الدفاع المدني وفوج الإطفاء بالتعاون مع حفظ النظام تمكنوا من معالجة الاختناقات في تصريف المياه وفتح مجاري إضافية لها لعودة الوضع إلى ما كان عليه.

وعملت وحدات حفظ النظام على تطويق الموقع ومنع بعض حالات السرقة لإسطونات الغاز المنجرفة إلى الطريق...وبدلا من التعاون لمواجهة أي مشكلة ظهرت بعض الحالات السلبية التي تعبر فقط عن أصحابها ..حيث تم إلقاء القبض على بعضهم".