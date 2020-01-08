"الوفاق" الليبية تعلن مقتل 20 من مسلحي حفتر قرب سرت

أعلنت حكومة "الوفاق" الليبية، اليوم الأربعاء، مقتل 20 مسلح تابع لقوات الجيش الوطني الليبي في منطقة الوشكة، بمحيط مدينة سرت، خلال المعارك التي دارت في اليومين الماضيين.

وفي تصريح خاص لوكالة "الأناضول"، مساء اليوم، الأربعاء، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، إنّ "عدد قتلى مليشيات حفتر، الثلاثاء والأربعاء، بلغ 20، بحسب مصادرنا بمستشفى ابن سينا، في سرت".

وأشار المجعي إلى أنّ هؤلاء سقطوا أثاء استهدافهم بواسطة الطيران، منوها إلى تدمير عدد كبير من الآليات والذخيرة خلال الغارات، وإلى أن المنطقة "الوشكة" قد شهدت مواجهات استمرت لساعات، وأن قوات "الوفاق" سيطرت على الوضع

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت، الأمس الثلاثاء، انسحابها بشكل تكتيكي من سرت لحماية أرواح المدنيين.

وسيطر الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت الساحلية في تقدم خاطف، وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري "قرر القائد العام بضربة استباقية تم تخطيط لها بشكل جيد، وتم تنفيذ في خلال ثلاث ساعات كنا في قلب مدينة سرت".

وتقع مدينة سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، وتسيطر عليها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، منذ طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من المدينة، بمساعدة ضربات جوية أمريكية في أواخر 2016.

ويشن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، منذ أبريل/ نيسان الماضي، هجوما عسكريا على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.