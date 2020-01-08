قصف يستهدف مقر الحكومة العراقية.. والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

ونقلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

يتبع...