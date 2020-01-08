حكومة الوفاق الليبية تحسم الجدل حول عقد لقاء بين السراج وحفتر في روما

حسم مسؤولون في حكومة الوفاق الليبية، الجدل الدائر حول الأنباء التي تشير إلى احتمال عقد لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في روما.

ونقل موقع قناة "ليبيا الأحرار" عن رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا قولهما إن السراج في طريقه إلى العاصمة طرابلس قادما من بروكسل بعد الانتهاء من اجتماعاته مع وزراء خارجية أوروبا، واصفين ما تم تناوله بأنه مجرد بروباغاندا إعلامية من جهات إيطالية ممولة من دولة الإمارات، على حد تعبيره.

كما نقل الموقع عن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، قوله إنه "لن يكون هناك أي حوار أو لقاء مع خليفة حفتر".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيطالية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الوطني الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، سيجتمعان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في لقاءات منفصلة

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "رئيس الوزراء في طرابلس فايز السراج، والمشير خليفة حفتر يتواجدان اليوم في روما للقاء رئيس الوزراء كونتي".

وأضافت الصحيفة "عقد كونتي لقاء وجها إلى وجه مع حفتر، وسيلتقى بعد ذلك مع السراج".

وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول المضي ببدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.