عضو بالمجلس الأعلى الليبي: لا صحة لأنباء القبض على فايز السراج

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد معزب، الأنباء التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل، بشأن القبض على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وقال معزب في تصريحات خاصة لسبوتنيك إن الأنباء التي تم ترويجها "غير صحيحة" وإنه تواصل مع السراج عقب وصوله وتأكد من زيفها.

وكانت قناة "ليبيا الحدث" الموالية للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، نشرت شريطا عاجلا خلال بث مؤتمر صحفي للواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش يزعم أن "مصادر بمطار معيتيقة قالت إن مليشيات اقتادت السراج فور رجوعه إلى جهة مجهولة".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيطالية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الوطني الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، سيجتمعان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في لقاءات منفصلة.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "رئيس الوزراء في طرابلس فايز السراج، والمشير خليفة حفتر يتواجدان اليوم في روما للقاء رئيس الوزراء كونتي".

وأضافت الصحيفة "عقد كونتي لقاء وجها إلى وجه مع حفتر، وسيلتقى بعد ذلك مع السراج".

وكان حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول المضي ببدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة" لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.