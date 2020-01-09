وكالة: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة الشمالي الغربي

وذكر مراسل "سانا" أن مضادات الجيش تصدت لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غرب حماة وأسقطتها.

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مضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي. — سانا عاجل (@SanaAjel) January 8, 2020

في نفس السياق، تمكن الجيش السوري من استيعاب هجوم عنيف لتنظيم "أجناد القوقاز" الإرهابي بمحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أمس الأربعاء، فيما دك الطيران الحربي السوري والروسي معاقل الجماعات الإرهابية المهاجمة وخطوط إمدادها في المنطقة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة على محور بلدة سمكة وبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعدما حاولت المجموعات المسلحة إحداث خرق على هذا المحور.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.