أمير سعودي يصف الضربة الإيرانية بـ "المسرحية الكوميدية"

وقال بن مساعد على حسابه الخاص في تويتر: "بعيدا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وايران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة.. والعالم بأجمعه تقريبًا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط".
بعيدًا عن مسرحية الأمس الكوميدية..انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وايران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة ..والعالم بأجمعه تقريبًا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط..— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 8, 2020
وأضاف الأمير السعودي في التغريدة ساخرا: "لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها: يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدا في تمام الساعة الثانية صباحا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور".
لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها:-😀— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 8, 2020
يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور..
واختتم الأمير السعودي تغريداته بالقول: "تمخض الجبل فولد فأرا" هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصًا للُّغتين الفارسية أولًّا والإنجليزية الأمريكية ثانيًا".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
(تمخض الجبل فولد فأرًا )— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 8, 2020
هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصًا للُّغتين الفارسية أولًّا والإنجليزية الأمريكية ثانيًا..
ووصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـالناجح.
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