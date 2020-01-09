أمير سعودي يصف الضربة الإيرانية بـ "المسرحية الكوميدية"

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، على الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف أمريكية في العراق.

وقال بن مساعد على حسابه الخاص في تويتر: "بعيدا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وايران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة.. والعالم بأجمعه تقريبًا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط".

بعيدًا عن مسرحية الأمس الكوميدية..انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وايران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة ..والعالم بأجمعه تقريبًا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 8, 2020

وأضاف الأمير السعودي في التغريدة ساخرا: "لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها: يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدا في تمام الساعة الثانية صباحا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور".

لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها:-😀



يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 8, 2020

واختتم الأمير السعودي تغريداته بالقول: "تمخض الجبل فولد فأرا" هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصًا للُّغتين الفارسية أولًّا والإنجليزية الأمريكية ثانيًا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

(تمخض الجبل فولد فأرًا )



هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصًا للُّغتين الفارسية أولًّا والإنجليزية الأمريكية ثانيًا.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 8, 2020

ووصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـالناجح.