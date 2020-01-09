أردوغان: الشعب العراقي بكل مكوناته شقيق لنا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يحق لأحد أن يلقي بالمنطقة بأسرها لاسيما العراق إلى دائرة جديدة من النار، مشيراً إلى "أن الشعب العراقي بكل مكوناته شقيق لنا".

وقال أردوغان في تغريدة على "تويتر" إن "كل الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وسنيه وشيعته هو شقيق لنا بمعنى الكلمة"، مضيفاً: "لم يعد هناك مجال لأحد في منطقتنا الجغرافية لتحمل أعباء جديدة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "منطقتنا استنفدت قواتها جراء الصراعات المستمرة خلال السنوات العشرين الأخيرة، ولسوء الحظ دفع الملايين من إخوتنا الأبرياء بدءاً من العراق وصولاً إلى سوريا ثمن الحروب بالوكالة بين القوى المختلفة".

وأكد أردوغان: "لقد تحولت المدن العريقة للحضارة الإسلامية التي كانت أرض الرفاهية والسلام لعدة قرون إلى أنقاض وركام"، موضحاً أن "القوى الخارجية التي لها حساباتها الخاصة في المنطقة هي أكثر المستفيدين من هذا المشهد الذي أصبح فيه الأخ عدواً لأخيه".

إن كافة الشعب العراقي بعربه وأكراده وتركمانه وسنييه وشيعه هو شقيق لنا بمعنى الكلمة.



لم يعد هناك مجال لأحد في منطقتنا الجغرافية لتحمل أعباء جديدة. pic.twitter.com/qmURPzltx2 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 8, 2020

وتابع أردوغان: "لا يحق لأحد من أجل مصلحته الخاصة أن يلقي بالمنطقة بأسرها لاسيما العراق إلى دائرة جديدة من النار"، مؤكداً: "نحن كدولة يمكنها التحدث مع الأطراف كافة وسنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية على جميع الأصعدة".

وأشار: "سنعمل على خفض التوتر من خلال استخدام القنوات الدبلوماسية كافة في هذه المرحلة التي تقرع فيها طول الحرب".

وبيّن الرئيس التركي: "سنسخر جميع إمكانياتنا ولن نسمح لمنطقتنا بالغرق في الدماء والدموع".

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد دعيا أمس الأربعاء "كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس" لوضع حد للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.