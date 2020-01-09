بدء جلسة استماع قضائية لكارلوس غصن في لبنان

بدأ القضاء اللبناني، صباح اليوم الخميس، جلسة استماع للمدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان – رينو" اللبناني كارلوس غصن.

بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر حقوقي لـ"سبوتنيك": "إن الجلسة هدفها الاستماع إلى أقوال غصن في موضوعين أساسيين، هما "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه من الشرطة الدولية "الإنتربول"، والإخبار المقدّم ضده من قبل محامين لبنانيين على خلفية زيارته لإسرائيل".

وفيما احتشد صحافيون أمام قصر العدل لالتقاط صور لغصن، قال المصدر إن الأمر كان متعذرا بعدما تم إدخاله إلى المبنى من بوابة خاصة.

وكان غصن عقد، أمس الأربعاء مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني أدى إلى "توقيفه الاستعراضي".