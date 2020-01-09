لبنان يمنع غصن من السفر خارج البلاد

أعلن القضاء اللبناني، اليوم الخميس، الانتهاء من جلسة الاستماع إلى مدير شركة نيسان اللبناني، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي العام غسان عويدات في لبنان.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، أن ​القضاء اللبناني​ أصدر قرارا بمنع السفر بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار القاضي غسان عويدات، نص على ترك رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ بسند إقامة في ملف ​النشرة​ الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ويتم الاستماع إليه في هذه الأثناء في مكتب عويدات بخصوص ملف دخول الاراضي الاسرائيلية.

وكان القضاء اللبناني قد استدعى غصن إلى جلسة استجواب رسمية اليوم الخميس.

وكان غصن قد عقد، أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن "تواطؤ"، بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها والادعاء العام الياباني، أدى إلى "توقيفه الاستعراضي".