وفاة أول محام في الإمارات

توفي أمس الأربعاء، المحامي عبد الرحمن عبد الله المضرب، والذي يعد أول محامي إماراتي حيث يحمل الرقم 1 في سجل المحامين المقيدين في الإمارات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، سيشيع جثمان الفقيد اليوم الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص في دبي.

وقال زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: "بوفاة المضرب، فقدت مهنة المحاماة في الإمارات أحد أقدم العاملين بها. كان المضرب ناصحا لجميع من أراد الدخول إلى هذه المهنة، ومرجعا لممتهنيها".

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي عميد المحامين الإماراتيين الاستاذ المحامي عبدالرحمن المضرب سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا اليه راجعون.#زايد_الشامسي_للمحاماة pic.twitter.com/SfC12LLiyI — مكتب زايد الشامسي للمحاماة (@zayed25133) January 9, 2020

وأشار الشامسي إلى أن نبأ الوفاة شكل صدمة بالنسبة للكثير من المحامين الذين أجمعوا على حسن تعامل المضرب وحبه للجميع.

يذكر أن بيانات دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي، تظهر قيد المحامي المضرب في سجل المحامين المشتغلين منذ عام 1980.