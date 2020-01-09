"أنصار الله": قتلى وجرحى من العسكريين في قصف شمالي حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت " أنصار الله " على موقعها الرسمي، أنها قصفت بالمدفعية تجمعات وتعزيزات للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأضافت بأن المدفعية نفذت قصفاً مماثلاً على تجمعات عسكرية شرق وغرب جبل النار التابع لمديرية حرض شمال حجة قبالة جيزان.

ووفقاً للجماعة، أسفر القصف المدفعي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.