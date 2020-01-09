تسجيل
15:43 09 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    مبنى الوزارة الخارجية التركية

    الخارجية التركية تنتقد البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول المتوسط

    © AFP 2019 / Sheimo Uglu
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/101581/32/1015813273.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001091043995424-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    اعتبرت أنقرة في تعليق صادرعن الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن بيان القاهرة الوزاري حول التطورات في شرق الأبيض المتوسط "مبني على أطروحات غير واقعية".

    وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "الأناضول" التركية، أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق "متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان".

    وقالت الوزارة إن هاتين المذكرتين تأتيان كرد على الأطراف "الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط"، منوهة إلى أن اجتماع القاهرة أظهر مدى "صواب خطوات أنقرة في شرق المتوسط".

    سامح شكري
    © Sputnik . Максим Блинов
    نقاط البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان بشأن ليبيا
    وأكدت الوزارة في بيانها على أن لتركيا "الحق في أن تكون صاحبة كلمة في المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر المتوسط" وأنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان باستثناء "إدارة جنوب قبرص الرومية" لتحويل منطقة المتوسط إلى ساحة تعاون وليس صراع.

    توصل وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان، أمس الأربعاء، إلى اتفاق بشأن بيان ختامي، حول مباحثاتهم بشأن ليبيا، وأزمات منطقة "شرق المتوسط".

    وجاء البيان الختامي عقب اجتماع تنسيقي وزراي بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص، وتضمن 10 نقاط رئيسية وهي:  

    1- في سياق المشاورات والتنسيق المستمر، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط ​​في ضوء التوترات المتزايدة، التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.

    2- أكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم، بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما.

    تشكل هذه العلاقة أساسا قويا للتعاون في مجالات متعددة، وأكد الوزراء مجددا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط​​، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

    3- اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر/ تشرين الثاني بين تركيا والسيد فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي، يشكلان انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

    يؤكد الوزراء على أن هذه المذكرات يمكنها تقويض الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.

    4- مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.

    أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.

    يدين الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ويدعو الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

    5- اعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
    تتعلق بليبيا وملفات أخرى... رسالة من السيسي إلى تبون يحملها وزير الخارجية المصري
    6- يؤكد الوزراء الأربعة قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط.

    يتوقع الوزراء من تركيا أن تتصرف بمسؤولية، وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط ​​على أساس القانون الدولي.

    7- يشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا.

    ويؤكد الوزراء أيضا التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك.

    وأعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.

    8- يؤكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط​​، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.

    9- إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة، التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي.

    يؤكد الوزراء أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.

    10- يوافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.

    انظر أيضا:

    تتعلق بليبيا وملفات أخرى... رسالة من السيسي إلى تبون يحملها وزير الخارجية المصري
    وكالة تكشف كيف ستدعم تركيا حكومة الوفاق "عسكريا"
    وزير الخارجية المصري: الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق أدى لتفاقم الأزمة الليبية
    الرئاسة المصرية: السيسي يبحث الأزمة الليبية مع وزير خارجية فرنسا
    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, قبرص, اليونان, سواحل المتوسط, القاهرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد بعد انتهاء اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020
    زيارة العقد الجديد... أجمل صور بوتين والأسد في دمشق
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد الأمريكية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك