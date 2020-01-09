نائب عراقي: العراق يتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس300"

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا، اليوم الخميس، تفعيل المفاوضات بين الجانبين العراقي والروسي لشراء منظومة "إس300".

وقال رضا في تصريح خاص لسبوتنيك، اليوم الخميس، إن: "هذا الموضوع كان من المفترض أن يتم منذ فترة طويلة بعد أن تم استهداف أكداس الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات قبل عدة اشهر حيث تم احتياج هذا السلاح، وقد تحركت الجهات المسؤولة إلى إحياء المفاوضات فيما يخص عقد أس300".

وعن المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات، أكد " لا أعلم بصراحة المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات لأنني غير مشارك فيها، لكني أعلم أن هناك موافقة من القيادة العليا للمباشرة بهذه المفاوضات ".

يتبع...