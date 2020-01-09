نائب برلماني: الحكومة العراقية لا تستطيع منع "الحشد الشعبي" من استهداف القواعد الأمريكية

قال عضو مجلس النواب العراقي، محمد نوري، إنه لا يوجد تأثير ونفوذ مباشر وقوي للحكومة العراقية على فصائل الحشد الشعبي، وبالتالي لا تستطيع إيقاف فصائل الحشد إذا قررت القيام بعمليات ضد أهداف أمريكية.

وأشار نوري في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن ردع تلك الفصائل قد يحدث في حالة كان هناك تدخل الجانب الإيراني الذي يستطيع التأثير عليها، وذلك على الرغم من كونه جزءا من القوات النظامية العراقية. .

وأعرب عن قناعته بأن الطرفين الأمريكي والإيراني رضيا بما قدماه ويتجهان للتهدئة لأنه لو حدثت حرب بين الطرفين سيكون هناك كوارث على البلدين.

وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن دعوة السيد مقتدى الصدر للفصائل بعدم القيام بأي عمل عسكري، سوف يتم الالتزام بها من قبل الجناح العسكري الذي يدين للصدر بالولاء فقط، أما بقية الفصائل المسلحة فإنها لن تلتزم يهذه التوجيهات وهي على خلاف مع الصدر في كثير من المسائل.

وكان قيس الخزعلي القائد في الحشد الشعبي، قال إن الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حصل، مشيرا إلى أن الرد العراقي على مقتل سليماني والمهندس قد حان.