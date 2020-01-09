الجيش الوطني الليبي على بعد كيلومترات من مركز العاصمة

أعلن عارف علي النايض، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا عبدالله الثني، أن الجيش الوطني الليبي دخل طرابلس، حيث تتمركز قوات حكومة الوفاق الوطني.

موسكو - سبوتنيك. وفي حوار مع وكالة "سبوتنيك" قال النايض "قفزة في الدعم الشعبي للجيش الوطني الليبي، منذ التوقيع على الاتفاقية غير الشرعية بين أردوغان والسراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج) أدت إلى تقدم سريع للجيش الوطني الليبي في سرت وطرابلس نفسها، الجيش الوطني الليبي الآن يتواجد في طرابلس، ويقع فقط على بعد كيلومترات من مركز المدينة".

كما أضاف النايض بأن الجيش الوطني الليبي حاليا على بعد "أقل من 100 كيلومتر" من مصراتة.

يشار إلى أن تركيا وليبيا (عبر حكومة الوفاق الوطني)، وقعتا يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، تضمنت الأولى التعاون الأمني والعسكري، فيما شملت الثانية تحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين، النابعة من القانون الدولي.