برلماني عراقي: نطمح في تدخل روسي لإبعادنا عن الصراع بين واشنطن وطهران

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد رضا، اليوم الخميس، أن بلاده تطمح في أن تتدخل روسيا لإبعادها عن الصراع بين واشنطن وطهران.

بغداد - سبوتنيك . وقال رضا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيطلب من روسيا التدخل لإبعاده عن الصراع بين واشنطن وطهران : "نطمح إلى أن تبادر روسيا وبصراحة مواقفها معروفة مع العراق وتربطنا معها علاقات تاريخية وممتازة"، لافتا إلى أن "أمريكا تعاملت مع العراق على مدى 16 عاما باعتباره دولة محتلة وليس دولة ذات سيادة".

وكان البرلمان العراقي قد تبنى، يوم الأحد الماضي، قرارا يلزم الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإلغاء طلب المساعدة المقدم من بغداد للتحالف الدولي بقيادة واشنطن بهدف محاربة الإرهاب.

جاء ذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس وآخرين، في ضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات، بينما تقول طهران إن ما فعلته أمريكا يمثل "إرهاب الدولة".