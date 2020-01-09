أوغلو من بغداد: العراق ليس وحيدا وسنعمل معه لتجاوز الأزمة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريح له اليوم الخميس، أن العراق ليس وحيدا وسنعمل معه لتجاوز الأزمة.

وأتي تصريح أوغلو ضمن مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية بغداد، مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، وأضاف أوغلو "لا نريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية، وهو ليس وحيداً وسنعمل معه لتخطي كل الصعاب".

وشدد أوغلوة في تصريحه على "احترام سيادة العراق واستقراره" مشيرا إلى أن أنقرة "ستساهم في إرساء الاستقرار في العراق".