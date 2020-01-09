تعليقا على اغتيال سليماني… إسرائيل توجه رسالة لسكان الشرق الأوسط… بالفيديو

وجهت الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، رسالة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتوجه يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، في كلمة، إلى سكان منطقة الشرق الأوسط، حول التطبيع بين الدول العربية وبلاده، مدعيا أن هناك إطرادا في العلاقات البينية بين إسرائيل والدول العربية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوجه كلمة لسكان الشرق الأوسط قائلا إن عددا متزايدا من سكان الدول العربية يدركون أن إسرائيل ليست بعدوهم بل بالعكس - فهي حليف يتمتع بالاستقرار وان كل شعوب المنطقة يمكنها أن تتمتع بريع الشراكة معها.@Israel_katz pic.twitter.com/ocDYsRD9nk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 9, 2020

وقال كاتس في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، إن عددا متزايدا من سكان الدول العربية يدركون أن إسرائيل ليست بعدوهم بل على العكس، فهي حليف يتمتع بالاستقرار، وأن كل شعوب المنطقة يمكنها أن تتمتع بريع الشراكة معها.

واستهل كاتس كلمته المصورة، بالتأكيد على أن هناك تغيرات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبأن كل من مصر والأردن أقاما علاقات دبلوماسية مع بلاده، وبأن إسرائيل تتواصل مع دول عربية أخرى ـ لم يسمها ـ مشيرا إلى أن هناك الملايين من العرب يتابعون صفحة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، تقريبا مليوني متابع، من المغرب إلى العراق ومن سوريا إلى اليمن، على حد قوله.

وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تمد يدها للسلام والازدهار بين إسرائيل والدول العربية.

ويشار إلى أن رسالة كاتس تأتي بعد عدة أيام فقط من اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، في غارة جوية أمريكية، فجر الجمعة الماضية.