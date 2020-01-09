السعودية الأولى عربيا والخامسة عالميا في تصنيف أممي

احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بنسبة تقدر بـ 5.5 % من حجم المساعدات العالمية لعام 2019.

وأشارت منصة التتبع المالي، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن مساعدات المملكة المقدمة، خلال 2019، قد بلغت حوالي مليار و281 مليون دولار أمريكي.

ووصلت قيمة المساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن لنحو مليار و216 مليون دولار أمريكي، تمثل ما يقدر بنسبة 31.3% من المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى بين المانحين، بحسب "عكاظ".

ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على تسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وغيرها بشكل كامل ومنفصل في نظام التتبع المالي "FTS" وتوثيقها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتزويد المركز بالمعلومات الضرورية لذلك، وتحديثها بشكل مستمر.