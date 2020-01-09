خبيرة اقتصادية توضح دور مصر في مبادرة "الحزام والطريق" والعائد الاقتصادي

خطوات متواصلة على طريق التعاون المصري - الصيني ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، عبر عنها رئيس الوزراء المصري اليوم خلال لقائه، وانج يي، مستشار الدولة، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع بكين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما رحب بمبادرات الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وما تم الاتفاق عليه من تدشين لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين برئاسة وزيري الخارجية، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وحول استفادة مصر من مبادرة " طريق الحرير "، قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن العالم يقوم على ثلاث ركائز في الوقت الراهن هي "التكنولوجيا والثروات، والمال"، وأن الصين تمتلك الكثير من التكنولوجيا مثل العديد من الدول المتقدمة.

وفي حديثها لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، توضح فهمي أنه في الوقت الذي تمتلك فيه الصين التكنولوجيا، فإن مصر تمتلك الكثير من الثروات منها الذهب والغاز والبترول في الصحراء الغربية.

وأضافت أن التعاون المصري الصيني تنبع أهميته من توجه الصيني نحو أفريقيا، خاصة أن الطريقة القديمة التي كانت تتعامل بها الصين في أفريقيا وهي البيع المباشر لبعض المنتجات أصبحت غير مجدية، حيث تتجه الآن للاستثمار الفعلي في أفريقيا، وهو ما يجعل مصر في دائرة الأهمية كونها بوابة أفريقيا، كما أنها الأنسب للاستثمار في الوقت الرهن.

وترى أن الصين يمكن أن تدخل مصر بالتكنولوجيا الحديثة، فيما تشارك مصر بالثروات الهائلة الموجودة لديها، فضلا عن التشريعات وتهيئة البنية التحتية وتشريعات الاستثمار وكل ما يمثل تسهيلات في إطار التعاون الاستثماري.

وأشارت إلى أن أهمية التعاون مع الصين لا يقل أهمية من التعاون أمريكا وروسيا والدول الأخرى، خاصة في ظل إمكانية التصنيع في مصر والتسويق من خلالها.

وتشير إلى أن الصين تشارك بقوة في المناطق الاستثمارية الواعدة منها محور قناة السويس، إضافة إلى أن مصر موقعة على عدد كبير من الاتفاقيات المتعلقة بالتبادل التجاري مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، وهو ما يتيح الاستفادة من الإعفاءات المتضمنة في الاتفاقيات مع هذه الدول.

وشددت على أن حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات ضخمة ، الصين وروسيا في إطار مبادرة التوجه نحو أفريقيا، خاصة أنها أصبحت المنطقة البكر التي يمكن الاستثمار فيها بقوة.

وأكدت أن استمرار الاستثمار الصيني ونموه في أفريقيا يبدأ من مصر، وأن المؤشرات الاقتصادية كافة في مصر تعد إيجابية، وهو ما يؤشر على أن الفترة المقبلة ستكون الأفضل بالنسبة لمصر والمنطقة الأفريقية، وأن مصر تعمل حاليا على الانتقال للاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، أكد مدبولي تطلع مصر لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، في ظل اتساق مجالات التعاون بالمبادرة مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وأشاد مدبولي بالتعاون الجاري لتجهيز "مركز تجميع واختيار الأقمار الصناعية" والذى يعد أول مركز متخصص في المنطقة العربية، إلى جانب التعاون في تجميع القمر الاصطناعي "مصر سات2".

وأشار رئيس الوزراء إلي حرص مصر على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية، معربا عن تقدير مصر الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصينية في مختلف مجالات التنمية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار تطوير "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري - تيدا"، ودور الشركات الصينية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أكد وزير خارجية الصين حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر في كل المجالات التي ذكرها رئيس الوزراء، بالإضافة إلي مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأضاف أن الصين علي استعداد دائم لنقل خبراتها التنموية إلي مصر، والإسهام الفعال في كل الأنشطة التي تحقق رؤية مصر 2030، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية.

وبحسب موقع "مبتدا" الذي نقل عن وكالة أنباء الشرق الأوسط قول وزير الخارجية الصيني إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مستقرا منذ تجاوزه قيمة العشرة مليارات دولار أمريكى، لأول مرة في عام 2013، ليصل في عام 2018 إلى 13.8 مليار دولار.

وتابع الوزير أنه في إطار بناء مبادرة "الحزام والطريق"، حقق البلدان مواءمة فعالة للاستراتيجيات التنموية، وأن الشركات الصينية استثمرت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي فى مصر، وسجلت أكثر من 1560 شركة.

"الحزام والطريق" هي مبادرة صينية لإنشاء حزام يربط الصين بدول العالم، تعرف هذه المبادرة باسم "طريق الحرير"، وكان لهذا الطريق دور كبير في ازدهار العديد من الحضارات القديمة، مثل: المصرية، والصينية، والرومانية، والهندية، والتقاء الثقافات، والتبادل الفكري والثقافي.