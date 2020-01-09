دعوة سعودية للرئيس التونسي لزيارة المملكة

سلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن دعوة لزيارة المملكة.

القاهرة – سبوتنيك. وكتب الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر"، "تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".

تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/dJVyhWx91R — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) January 9, 2020

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتا إلى أن البلدين سيعملان على تعميق التعاون، والمضي بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

وبحسب موقع الخارجية السعودية، وصل الوزير السعودي إلى تونس، اليوم الخميس، وكان في استقباله نظيره التونسي.