عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين بأن ما يقرب من 1200 لاجئ عادوا من أراضي الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن تم نشرها على موقع وزارة الدفاع الروسية:

"خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1176 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 204 لاجئين (62 امرأة و104 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 972 شخصا (181 امرأة و308 أطفال).

وأضاف المركز أن 163 نازحا عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.