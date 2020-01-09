"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بغداد السبت المقبل

أعلنت "مصر للطيران"، اليوم الخميس، أنها قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، "بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 11 كانون الثاني/ يناير، على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات".

وفي وقت سابق، قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق رحلات الناقل الوطني "مصر للطيران" إلى بغداد اعتبار من 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، نظرا للظروف الراهنة وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.

وجاء قرار السلطات المصرية بعد أيام من عملية جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وآخرين.