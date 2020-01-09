أمير قطر يستعرض في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا أوضاع المنطقة وسبل استقرارها

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استعرضا خلاله أبرز مستجدات المنطقة، بعد الأوضاع الأخيرة التي شهدها العراق.

وتناول آل ثاني في اتصاله مع جونسون، اليوم الخميس، السبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، بحسب "قنا".

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، تم خلاله استعراض أبرز المستجدات في المنطقة، بعد الأوضاع الأخيرة في العراق، والسبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها. #قنا pic.twitter.com/i66yIllpSg — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 9, 2020

يأتي الاتصال في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة منذ أيام، بعد مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة أمريكية بجانب مطار بغداد، ورد الحرس الثوري الإيراني بقصف قواعد أمريكية في العراق بصواريخ باليستية.

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مع أمير قطر تميم بن حمد، في اتصال هاتفي التصعيد الأخيرة في المنطقة ومخاطر الحرب على الأمن والاستقرار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين قطر والعراق في هذا المجال.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي "تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب خلاله عن تعازيه للعراق وشعبه باستشهاد عدد من ابنائه المقاتلين".

وكان قد بحث آل ثاني قبل أيام، هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات الوضع في العراق، ناقشا خلاله السبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية بالمنطقة وتخفيف حدة التوتر.

وتلقى آل ثاني اتصالا هاتفيا، في وقت سابق من الاسبوع الجاري، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.