سوريا... بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ابتداء من الساعة 14:00 من يوم الخميس.

وقال بورينكوف في إحاطة: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، تم العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 14:00 من يوم التاسع من كانون الثاني/يناير".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يذكر أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب ، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وأمس الأربعاء، قال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة على محور بلدة سمكة وبرسا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعدما حاولت المجموعات المسلحة إحداث خرق على هذا المحور.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني تأكيده أن وحدات الجيش السوري أحبطت هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية التي عملت على استهداف مواقع الجيش على محور "سمكة" و"برسا" بالقذائف الصاروخية قبل شنها هجوماً برياً عنيفاً باتجاه مواقع الجيش السوري الذي تمكن من استيعاب موجة الهجوم، ويتم حاليا التعامل مع المجموعات المسلحة المهاجمة على المحور المذكور.

وأكد المصدر أن الطيران الحربي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية بالتزامن مع رمايات صاروخية ومدفعية نفذتها وحدات الجيش السوري باتجاه معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة.