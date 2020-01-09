قطر: ندعم مبادرة موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد القادم

أعربت قطر عن دعمها مبادرة تركيا وقطر لوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من الأحد القادم، ورحبت بقبول حكومة الوفاق للدعوة.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية عن ترحيب قطر للمبادرة الروسية التركية بوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من منتصف ليل الأحد القادم، ورحبت بقبول حكومة الوفاق الليبية للدعوة، في بيان نشرته على "تويتر".

دولة قطر تعلن عن دعمها لدعوة تركيا وروسيا إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من منتصف ليل الأحد القادم، وترحب بقبول حكومة الوفاق الوطني للدعوة. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 9, 2020

وأعربت قطر في بيانها عن أملها بأن "تدعم مكونات المشهد الليبي المختلفة والقوى الفاعلة إقليميا ودوليا دعوة تركيا وروسيا إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، مجددة حرصها على تحقيق حل سياسي شامل يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار".

دولة قطر تعرب عن أملها في أن تدعم مكونات المشهد الليبي المختلفة والقوى الفاعلة إقليميا ودوليا دعوة تركيا وروسيا إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، مجددة حرصها على تحقيق حل سياسي شامل يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 9, 2020

وأعلنت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.

وأشارتا الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا على طاولة المفاوضات من أجل السلام.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل أعمالها مع روسيا والأطراف الليبية، من أجل تحقيق السلام الدائم في ليبيا.

وقال لافروف إن روسيا وتركيا اتفقا على موقف مشترك بشأن التسوية في ليبيا.