مصادر أمنية: سقوط صاروخ قرب قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية

وسقط الصاروخ الذي "لم يحدد نوعه" مساء اليوم، قرب بلدة الجوية في منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل، من دون ذكر أي تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المصدر.

وتشهد مناطق متفرقة في العراق، سقوط صواريخ كان آخرها في الأمس حيث سقطت عدة صواريخ في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونقلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن مصدر أمني، مساء أمس الأربعاء، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقرا لها وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وحسب المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.

وكشف مصدر أمني عراقي لمراسلتنا الأحد الماضي 5 يناير/ كانون الثاني، أن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

وقامت إيران، في وقت سابق، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" برشقات من الصواريخ، وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.