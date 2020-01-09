شرق الفرات... مقتل سوري بانفجار مفخخة في مناطق سيطرة المسلحين

قتل مدني سوري وأصيب آخر بانفجار سيارة مفخخة في قرية المشرافة بمنطقة رأس العين التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في الحسكة، شمالي سوريا.

أفادت وكالة "سانا"، اليوم الخميس بأنه:

"استشهد مدني وجرح آخر جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية المشرافة بمنطقة رأس العين في الحسكة وذلك وسط حالة من انعدام الأمن والأمان في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بريف الحسكة الشمالي الغربي".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية تأكيدها "أن سيارة مفخخة انفجرت ظهر اليوم في قرية المشرافة 5 كيلومترات جنوب مدينة رأس العين ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخر".

وكان مدنيان سوريا قد قتلا أمس وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في محيط قرية الشكرية بريف مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة.

وكان عدد من الجنود الأتراك قد قتلوا بتفجير سيارة مفخخة استهدفتهم في ريف رأس العين، شمالي سوريا.

ونقلت "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها في بيان لها: "استشهاد أربعة جنود بتفجير سيارة مفخخة في منطقة "نبع السلام"، شمالي سوريا".