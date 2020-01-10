الجيش الليبي يعلن تدمير أليات مسلحة قرب مدينة مصراتة

أعلن الجيش الليبي أن القوات الخاصة الصاعقة التابعة له تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيرا إلى أن مضادات الدروع قد استهداف 3 آليات لقوات حكومة الوفاق غربي سرت.

بنغازي – سبوتنيك. وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "القـوات الخـاصة تتقـدم وتسيـطر عـلى عـدة أماكن بعـد منطقة الـوشكـة ودكت المليشيات الموالية للغزو التـركي بمحيط منطقـة بـوقـرين بهجوم موسع شنته القـوات المسلحة وتحاصرهم هنـاك".

وأشار الشهيبي إلى أن "بفضل تمهيد سلاح الجو الليبي بتوجيه ضربات قاسمة دمر آليـات لمليشيات الغـزو بالقرب مـن كـوبري سـداده بعـد فرارها مـن بوقـرين".

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية أن "سـرية مضادات الدروع قامت باستهداف ثـلاث آليات وتمكنت من إصابتها مباشرة غـرب سـرت والسيطرة على عدة أماكن جـديـدة بالقرب مـن مـديـنـة مصراته".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، معلنا "المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة"، لكنه لم يتمكن من دخولها حتى الآن.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.