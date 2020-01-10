مصدر ميداني: غارات جوية قرب الحدود السورية العراقية

قال مصدر ميداني رفيع إن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت، صباح اليوم، مواقع على مقربة من البوابة الحدودية السورية العراقية شرق مدينة البوكمال أقصى ريف دير الزور الشرقي.

وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بسلسلة من الغارات مواقع داخل الحدود العراقية إلى الشرق من مدينة البوكمال.

وأكد المصدر أن جميع الغارات التي تم شنها بعد منتصف الليلة، سجلت داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود السورية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود غارات داخل الأراضي السورية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.