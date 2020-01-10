بريطانيا تنصح بعدم السفر لإيران بعد معلومات بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية

قالت بريطانيا يوم الجمعة إنها تنصح بعدم السفر إلى إيران حيث تشير معلومات إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء ربما أسقطتها إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "بالنظر إلى المعلومات التي تفيد بأن الطائرة الأوكرانية أسقطها صاروخ أرض جو إيراني وتصاعد التوتر، فإننا ننصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

وفي وقت سابق، نفت الحكومة الإيرانية أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في بيان نشره التلفزيون الرسمي إن "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.