إسرائيل تفرج عن سجناء سوريين من الجولان

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن السجينين السوريين صدقي المقت وأمل أبو صالح.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح السجين السوري صدقي المقت وذلك قبل انتهاء مدة سجنه الأساسية".

وصدقي المقت مواليد مجدل شمس في ​الجولان​ المحتل وكان حكم عليه عام 2015 بالسجن 11 سنة بتهمة التجسس والخيانة والاتصال بعميل أجنبي يعمل لصالح سوريا​ في أوقات الحرب.

كما أعلنت السلطات الإفراج المبكرعن أمل أبو صالح، أحد سكان الجولان، والذي كان مقررا أن يسجن حتى عام 2023 بتهمة قتل سوري عبَر الحدود الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ إن الإفراج عن الرجلين هي "بادرة حسن نية" بعدما استعادت ​إسرائيل​ رفات الجندي زخاري بوميل الذي فُقِد منذ اجتياحها ​لبنان​ في صيف 1982