مواجهات ليلية بين الجيش ومتظاهرين في البداوي شمالي لبنان...فيديو

شهدت مناطق شمالي لبنان، يوم أمس الجمعة، توترا ومواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني ومتظاهرين خرجوا إلى الشارع اعتراضا على انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لأيام عدة.

وقام المتظاهرون بإغلاق الطرقات الرئيسية في مدينة البداوي اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبسبب انقطاع التيار الكهربائي لأيام عدة.

المتظاهرون يستعملون مفرقعات نارية في هجومهم على الجيش في منطقة البداوي #طرابلس pic.twitter.com/eoIU3RWFnQ — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) January 9, 2020

وأقدم الجيش اللبناني على استعمال القوة لفض التجمعات والاحتجاجات، حيث قام بتوقيف عدد من المتظاهرين بعد إصرارهم على قطع الطرق.

وتطور الإشكال إلى اشتباك مع الجيش من خلال رمي الحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف والمفرقعات.