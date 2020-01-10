بعد مقتل سليماني… لاريجاني يبعث رسائل إلى العراق

بعث رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، برسائل عاجلة إلى الرئيس العراقي وحكومته ورئيس برلمانه.

وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن لاريجاني بعث برقيات منفصلة إلى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قدم لهم فيها التعازي بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وفي برقيات التعزية التي بعثها، أكد لاريجاني أن "الأخ المجاهد المخلص أبو مهدي المهندس (جمال جعفر الإبراهيمي)، صرف عمره المبارك للدفاع عن الإسلام وصون استقلال العراق ووحدة ترابه ومحاربة الإرهاب التكفيري والجهاد في سبيل الله، ولعب دورا هاما في المساهمة في استتباب الأمن بالعراق والمنطقة".

وأضاف لاريجاني، قائلا: "رغم أن فقدان هذا الرجل الحر المضحي أمر مؤلم ومحزن لجميع الشرفاء، فإن حياة وممات هؤلاء المجاهدين، يسطر ملحمة لصحوة الشعوب ويقدم نموذجا للشباب ويرسم أفقا مشرقا لتحقيق الأهداف الإسلامية والإنسانية".

وأدان رئيس البرلمان الإيراني "الجريمة الإرهابية الأمريكية، وقدم التعازي والمواساة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والحكومة ونواب البرلمان والشعب في العراق، وخاصة أسرة الشهيد، وكذا في مقتل قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

وأعرب علي لاريجاني عن أمله بأن تتخذ الدول الإسلامية ودول المنطقة قرارات مؤثرة وجادة للقضاء على الإرهاب والتطرف، ليشهد الجميع تعزيز وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت، فجر الثالث من الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق "القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.