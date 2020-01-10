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13:14 10 يناير/ كانون الثاني 2020
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    جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق

    بغداد تطالب واشنطن بإرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

    © AFP 2019 / ALI AL-SAADI
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    أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه طلب من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.

    وأفادت قناة "السومرية نيوز" بأن عبد المهدي طلب من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب "الآمن" للقوات من العراق.

    القصف الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق
    © REUTERS / U.S. ARMY
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    وأشار عبد المهدي إلى أن هناك قوات وطائرات مسيرة أمريكية تدخل العراق دون إذن الحكومة.

    وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن عبد المهدي تلقى، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة.

    وأكد عبد المهدي أن العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، مشيرا إلى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.

    كما طلب عبد المهدي، وفق البيان، من وزير الخارجية الأمريكي إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات، موضحا ان العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية وأن أولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب وتنظيم "داعش" الإرهابي والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى.

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, عادل عبد المهدي, أخبار العراق, العراق
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