فيديو نادر لسليماني ونصر الله ومغنية

ومقطع الفيديو النادر يجمع بين الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وقائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي السابق في حزب الله، عماد مغنية، في فيديو نادر ينشر للمرة الأولى.

ويظهر من شريط الفيديو الذي لا تتعدى مدته 29 ثانية فقط، أنهم يجلسون بجوار بعضهم بعضا، على مائدة طعام، وبأن الجنرال قاسم سليماني كان ضيفا على نصر الله ومغنية، حيث ظهر قائد فيلق "القدس" الإيراني وهو يحيي مضيفيه.

ويبدو من شريط الفيديو أنه تم تصويره قبل حوالي 15- 20 عاما، خاصة وأن عماد فايز مغنية، قد اغتيل في الثاني عشر من فبراير/شباط 2008، في العاصمة السورية، دمشق.

ويشار إلى أن عماد مغنية، أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله اللبناني، أو قائد الجناح العسكري للحزب، وهو من قاد مواجهة إسرائيل في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006، قد اغتيل عبر غارة إسرائيلية استهدفت سيارته، بعيد الحرب بعام ونصف العام تقريبا.

ويأتي نشر مقطع الفيديو النادر الذي جمع ثلاثة من كبار القادة العسكريين والسياسيين في كل من إيران ولبنان، بعيد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، الموافق الثالث من الشهر الجاري، في ضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، برفقة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.