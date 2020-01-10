مسؤول عراقي: تحليق غير مسبوق لطيران أمريكي على الشريط الحدودي مع سوريا

أفاد قائمقام قضاء القائم في محافظة الأنبار أحمد المحلاوي، اليوم الجمعة، بأن مناطق الشريط الحدودي مع سوريا آمنة ومستقرة وسط تحليق غير مسبوق للطيران الأمريكي الذي غطى سماء المناطق الغربية تحسبا من أي طارئ.

وقال المحلاوي في حديث لـ"السومرية" إن "مناطق قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار هي مناطق آمنة ومستقرة بالتزامن مع الطيران الحربي الأمريكي بطلعات مكثفة في سماء تلك المناطق من دون معرفة الأسباب رغم أن المناطق المستهدفة لم تشهد أي خرق أمني".

وأضاف أن "عمل القوات الأمريكية الموجودة في المناطق الغربية لم يطرأ عليه أي تغيرات وإن عمليات المراقبة والاستطلاع لتلك القوات ما زالت مستمرة وبشكل مكثف بعد استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصواريخ إيرانية".

وتصاعدت التوترات في المنطقة، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020، قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق، التي تستضيف قوات أمريكية، بالصواريخ الباليستية، "انتقاما" لمقتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت ستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في القاعدة ذاتها.

وكان قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، قد قال أمس إن "قواعد أمريكا العسكرية في التاجي وعين الأسد في العراق وعلي السالم في الكويت وقاعدة في الأردن شاركت في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني".