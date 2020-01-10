تساقط كثيف للثلوج على شمال غربي السعودية وإمارة تبوك تتخذ الاستعدادات اللازمة

تساقطت الثلوج بكثرة، منذ فجر اليوم، على مرتفعات جبل اللوز التابعة لمنطقة تبوك، وشملت مركز اللوز والوادي الأبيض واذل والعلو والمحرق ومكلاها، وحتى منطقة "نيوم".

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت إمارة تبوك، في تغريدة على "تويتر": "بمتابعة من سمو أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، الجهات الأمنية بالمنطقة تتخذ كافة الاستعدادات لتنفيذ خططها وتقديم الخدمات في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج بالمنطقة".

— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) 10 января 2020 г.

وتنفذ الجهات الأمنية، بما فيها الشرطة وشرطة المرور والدفاع المدني، وكذلك الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة، الخطط الخاصة بها.

وشدد أمير المنطقة على هذه الجهات، بأن تكثف تواجدها، لتحقيق السلامة للسكان والمتنزهين، الذين جاءوا لمشاهدة الثلوج وقضاء أوقات ممتعة في المنطقة.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لتساقط الثلوج على إمارة تبوك.