بعد تعليق الاجراءات الخاصة بخدمة العلم في السفارات السورية... المغتربون السوريون ينتظرون بشرى سارة

وجاء في إعلان صادر عن أحد السفارات السورية "اعتباراً من تاريخ 08/01/2020، تتوقف السفارة عن إصدار السندات الخاصة بالشؤون التجنيدية والمتعلقة بـ(سندات الإقامة – الاحتياط – دفع البدل – الوحيد)، وذلك لحين ورود التعليمات التنفيذية الجديدة، التي سيعلن عنها فور صدرها على موقع السفارة".

© Photo / Print screen البدل النقدي السوري

© Photo / Print screen البدل النقدي السوري

وما إن تم نشر الإعلانات على أبواب السفارات، حتى بدأت تكهنات السوريين في المغترب، وانتشرت الإشاعات فيما يخص موضوع البدل النقدي الخارجي، والبالغة قيمته 8000 دولار أمريكي، ويدفعها المغترب بعد إقامته لمدرة أربع سنوات خارج البلاد.

وفي حديث خاص لسبوتينك صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه، أنه بالفعل تم تخفيض البدل إلى 6000 دولار أمريكي وتخفيض سنوات الإقامة خارج الجمهورية العربية السورية إلى ثلاث سنوات.

بالمقابل كتب أحد رواد موقع فيسبوك نقلاً عن صديقه على أنه تم دفع البدل بقيمة 6000 دولار أمريكي.

ردود أفعال السوريين © Photo / print screen

ردود أفعال السوريين © Photo / print screen

ردود أفعال السوريين © Photo / print screen

ردود أفعال السوريين © Photo / print screen 1 / 4 © Photo / print screen ردود أفعال السوريين

وفي تعليقه على هذا الموضوع قال أحد موظفي شعب التجنيد في سوريا لسبوتنيك (رفض أيضاً ذكر أسمه لأنه لايوجد أي شيء رسمي لغاية الآن): "لم تصلنا الجريدة الرسمية بهذا الخصوص، ولكن التسريبات جميعها تؤكد أن التعليمات التي ننتظرها تشمل تعديلا في الإجراءات، التي ستصبح إلكترونية بحيث يستطيع المغترب أن ينهي جميع أعماله المتعلقة بخدمة العلم دون الرجوع للشعبة، وهذا تسهيل لعمل المواطنين الكرام في الخارج، بالإضافة إلى موضوع تخفيض 2000 دولار من قيمة البدل النقدي، وعام واحد من المدة المقررة لإقامة المغترب في الخارج كي يحق له دفع البدل".

يذكر أنه لم يصدر، بعد، أي شيء رسمي عن السلطات السورية بخصوص هذا الموضوع، ويبقى ضمن نطاق التكهنات والإشاعات.