14 إصابة بين صفوف الجيش اللبناني بمواجهات مع محتجين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إصابة 14 جنديا بجروح مختلفة خلال مواجهات مع محتجين.

وأوضحت وكالة "الناس" أن المحتجين أقدموا على قطع الطريق العام في منطقة "البداوي" شمالي لبنان بالحجارة الأسمنتية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي.

وأشار الجيش في بيان نقلته الوكالة إلى "أن الوحدات المنتشرة في المنطقة تدخلت لفتح الطريق، فأقدم المحتجون على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل "المولوتوف"، ما أدّى إلى إصابة 14 عسكريًّا بجروح مختلفة، وقد تمّ توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبّب بإصابة العسكريّين".

في السياق ذاته، اندلعت في بيروت مواجهات قرب ساحة الشهداء على خلفية المطالبة بكشف الفساد في بلدية ومحافظة بيروت ما أدى إلى حدوث إصابات، حيث تدخلت قوى الأمن اللبنانية لضبط الوضع، كذلك سجلت احتجاجات شعبية منذ الصباح أمام المراكز التابعة لشركة كهرباء لبنان.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون قد أعرب، الأربعاء الماضي، عن أمله ألا تؤدي التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران إلى أية تداعيات على الساحة اللبنانية.

وأكدت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" أن "الرئيس عون أعرب عن أمله في ألاّ تؤدي التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة إلى أية تداعيات على الساحة اللبنانية".