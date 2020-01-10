الدفاع التركية: اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب السورية بداية يوم الأحد

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن توصل موسكو وأنقرة لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب السورية ابتداء من يوم الأحد 12 من شهر يناير/ كانون الثاني ابتداء من 00:01

أنقرة - سبوتنيك. وصرحت الوزارة في بيان "اتفقت تركيا وروسيا على تطبيق وقف لإطلاق النار في منطقة التصعيد في إدلب من أجل وقف الهجمات الجوية والبرية ومنع تدفقات الهجرة الجديدة والمساعدة في تطبيع الحياة. في هذا الصدد، سيتم الإعلان عن هدنة في 12 يناير من 00:01 "

Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.https://t.co/YNGXpo3SKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2020

هذا وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ابتداء من الساعة 14:00 من يوم أمس الخميس.

وقال بورينكوف في إحاطة: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، تم العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 14:00 من يوم 9 كانون الثاني/ يناير الجاري".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.