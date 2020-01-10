سلامة يوجه رسائل لطرفي النزاع في ليبيا للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري

صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه أرسل دعوات للأطراف المتنازعة في ليبيا من أجل البدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري.

بروكسل - سبوتنيك. وقال سلامة قبيل اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة: "نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات إلى الأطراف الليبية للحوار ولقد أرسلت اليوم رسالة إلى رئيسي المجلسين للبدء بحوار سياسي قبل نهاية هذا الشهر لأننا مصرون على أن تتقدم الحوارات بين الليبيين".

كما أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا، كما أكد إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بحظر هذه الأسلحة "هناك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة،

وهو القرار الذي تم انتهاكه من قبل دول كثيرة، ونحن مصرون على تطبيقه حرفيا"، مؤكدا "نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات الموجهة إلى الأطراف الليبية للحوار".وتابع المبعوث الأممي: "مفتاح حل الأزمة في ليبيا موجود في أيدي الليبيين أنفسهم".وتسعى الحكومة الألمانية عبر مبادرة "عملية برلين" إلى دعم مساعي السلام للمبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، إذ تتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي لوضع الأطر اللازمة لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.

وتصاعدت حدة التوتر على الساحة الليبية بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.