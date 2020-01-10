تساقط ثلوج كثيف في رأس النقب جنوب الأردن... فيديو

شهدت مناطق جنوب الأردن المرتفعة تساقطًا كثيفا للثلوج ضمن تأثير المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة "متوسطة إلى عالية الفعالية" على المملكة.

وأدت هذه الثلوج في بعض المناطق لإغلاق الطرق وإعاقة السير بعد أن تراكمت، حيث ما تزال مرتفعات جنوب المملكة تشهد تساقط الثلوج متفاوت الشدة بين الحين والآخر.

وشهدت رأس النقب تراكما جيدا للثلوج بسبب تساقطها لفترات طويلة، كما نقل موقع "طقس العرب".

تعمل مجموعات قسم سير معان والدوريات الخارجية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المتواجدة بالموقع لغايات الدلالة والإرشاد والتأكيد على السائقين لتخفيف السرعة أثناء المسير، ولتقديم المساعدة لمن هو بحاجة من الإخوة المواطنين.

كما توجد كوادر من وزارة الأشغال والدفاع المدني والعمل جاري من قبلهم على فتح الطريق أولا بأول.