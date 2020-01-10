مقتل صحفي بنيران مسلحين مجهولين في البصرة جنوبي العراق

قال مصدر أمني في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين اغتالوا صحفيا، لتضاف تلك العملية إلى أكثر من 20 عملية اغتيال نفذت في الشهرين الماضيين.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه مركبة بداخلها المراسل التلفزيوني أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي وسط مدينة البصرة، ما أدى إلى استشهاد عبد الصمد في الحال".

ونفى مصدر طبي ما تردد بشأن وفاة المصور الصحفي صفاء غالي.

وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، قال في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" إن عدد عمليات الاغتيال التي طالت المتظاهرين والناشطين المدنيين بلغت حتى 26 ديسمبر 33 عملية، منها 13 عملية نفذت في بغداد، و عملية نفذت في بغداد، و3 عمليات فاشلة.

ولفت إلى أن المتظاهرين الذين تم اختطافهم بعد عودتهم من ساحات الإعتصام، في طريقهم إلى منازلهم، بلغ عدد 77 مختطف لم يتحرر منهم سوى 12 شخص، والبقية لازال مصيرهم مجهول حتى الآن.

وأوضح البياتي "أن عدد المتظاهرين الذين قتلوا حتى الآن، منذ انطلاق الثورة الشعبية، بلغ 489 قتيلاً، أما المصابين ارتفع عددهم إلى (22707) جريحا، بالإضافة إلى ما يقارب 5 آلاف إصابة بالاختناق إثر استنشاق الغازات من القنابل الدخانية، والمسيلة للدموع، تركت المستشفيات بشكل سريع أو تم معالجتها على يد الفرق الطبية الميدانية المنتشرة في ساحات الاعتصام".