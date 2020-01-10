تشمل بروكسل وباريس... ملك الأردن يقوم بجولة عمل الأسبوع المقبل

يبدأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء المقبل، جولة عمل تشمل كلا من العاصمتين البلجيكية بروكسل، والفرنسية باريس، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية.

كما يلتقي العاهل الأردني مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس حلف الناتو.

ويختتم جولته في زيارة للعاصمة الفرنسية باريس، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي "يبدأ الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء المقبل، جولة عمل تشمل كلا من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، والعاصمة الفرنسية باريس".

ويعقد العاهل الأردني، في بروكسل المحطة الأولى في جولته، لقاء مع جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

كما يلتقي العاهل الأردني مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس حلف الناتو.

وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يلقي العاهل الأردني خطابا أمام البرلمان الأوروبي، يتناول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

كما يلتقي العاهل الأردني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

ويختتم العاهل الأردني جولته في زيارة للعاصمة باريس، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.