مفاجأة... لبنان يلمح لإمكانية إسقاط منع السفر عن كارلوس غصن

ألمح لبنان، مساء اليوم الجمعة، إلى إمكانية إسقاط منع السفر الصادر بحق كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي المقال لشركة "نيسان" اليابانية.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ألبرت سرحان، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن لبنان قد يُسقط قرار منع السفر بحق كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة "نيسان"، ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان خلال 40 يوما.

وفي الشهر الماضي، فر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، وكان في انتظار محاكمة في تهم تربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.

وأثار فراره المثير التوتر بين اليابان ولبنان. وانتقد غصن النظام القضائي الياباني خلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين يوم الأربعاء مما دفع وزيرة العدل اليابانية لرد علني قوي ونادر.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مع اليابان.

وقال سرحان في بيان إنه "التقى بالسفير الياباني لدى لبنان وأكد أهمية العلاقة بين البلدين".

وتابع "النيابة العامة سوف تستدعي كارول زوجة غصن للتحقيق معها عند وصول مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقها".

واستمر بقوله "كارول سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها... فور ورود نشرة الإنتربول".

وأصدر ممثلو الادعاء في طوكيو يوم الثلاثاء أمر اعتقال بحق كارول بزعم شهادة زور مرتبطة باتهام زوجها بالاختلاس.

وقالت متحدثة باسم كارول إنها عادت طوعا إلى اليابان قبل 9 أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء ولم توجه لها اتهامات. وأضافت أن أمر الاعتقال "مثير للشفقة".

جاء كلام الوزير سرحان خلال سلسلة أحاديث أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، حيث أشار إلى أن "استدعاء غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، سنداً إلى مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فتم استدعاء غصن إلى التحقيق، وبنتيجته صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن، وبالتالي إذا لم تبادر السلطات اليابانية إلى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوماً، يسقط قرار منع السفر".