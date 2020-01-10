أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

رام الله - سبوتنيك. جاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "الرئيس عباس يؤكد تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن".

وأشار البيان إلى أن "عباس يشدد على التمسك بإجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية".

وكان الرئيس الفلسطيني قد دعا في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وطالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بإجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأيدت معظمها التوجه إلى الانتخابات العامة.