المغرب... عفو ملكي لصالح 265 شخصا

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن بلاغ وزارة العدل أفاد بأن العفو شمل ثمانية نزيلات محكوم عليهن في قضايا إرهابية شاركن في الدورة الخامسة من برنامج مصالحة.

وجاء في نص البلاغ "بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1441 هجرية، 2020 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 265 شخصا.

وجاءت أحكام العفو الملكي على الشكل التالي: التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 204 نزلاء، والعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 12 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، بالإضافة إلى العفو من الغرامة لفائدة 45 شخصا.