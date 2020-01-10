السعودية تحث المجتمع الدولي على إلزام إيران باحترام سيادة الدول

حثت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي على ضرورة العمل على إلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة والعالم أجمع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال كلمة السعودية التي ألقاها اليوم الجمعة، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول "التمسك بميثاق الأمم المتحدة من أجل صون السلام والأمن الدوليين".

وقال المعلمي "نجتمع اليوم والعالم أحوج من أي يوم مضى إلى صون الأمن والسلم الدوليين والتمسك بميثاق الأمم المتحدة ، في ظل ما يشهده العالم بصورة كبيرة ومتزايدة ومتسارعة لوتيرة الصراعات والتوترات بشكل لم يشهده منذ عقود طويلة، وخصوصًا في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي".

وأضاف أن "المملكة أدانت انتهاك إيران لسيادة العراق من خلال استهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين، لافتة النظر إلى سعيها المستمر لإبعاد العراق الشقيق عن منزلقات الاقتال والحرب ليحيا أبناءه في أمن وازدهار، مؤكدة أنها ستقف دائمًا إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته".

وأشار إلى أن "المملكة تحث المجتمع الدولي على ضرورة العمل على إلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة والعالم أجمع.

وأوضح المعلمي أن "معالجة المشكلات التي يواجهها العالم اليوم، تتطلب منا ترجيح الحكمة والسلام على الحرب والدمار، وأن نعمل سويًا على أن تجنيب العالم مزيد من الصراعات".

وأكد أن "الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها يتطلب النظر في هذا الميثاق وتحديثه، والعمل على أن يكون مواكبًا لتطلعات القرن الحادي والعشرين وتحدياته".

وختم السفير السعودي كلمته بقوله إن "الجميع اليوم مطالبون بمواجهة التحديات، والتحرك الجاد والسريع، نحو صون الأمن والاستقرار العالمي، وتهدئة الأوضاع وعدم اللجوء إلى التصعيد في أي مكان".